Політика Тегеран відкрито пригрозив Трампу завдати потужних ударів "усюди, де знайде цілі"

2025-06-21 09:32

У разі приєднання США до ізраїльських атак Тегеран завдасть ударів "усюди, де знайде цілі". Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, передає The New York Times.

"Якщо американці вирішать втрутитися військовим шляхом, у нас не буде іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь скрізь, де ми знайдемо цілі, по яких необхідно діяти. Це зрозуміло і просто. Тому що ми діємо з метою самозахисту", - наголосив він.

Тахт-Раванчі також сказав, що несподівана атака Ізраїлю на Іран 13 червня, яка сталася якраз напередодні нового раунду ядерних переговорів зі США, була "зрадою довіри Ірану". Тепер, коли іранські міста потрапили під ізраїльські бомбардування Тегеран не буде вести переговори ні з ким.