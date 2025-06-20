Політика Ізраїль має запасний план дій на випадок відмови США від участі у знищенні ядерних об'єктів Ірану

2025-06-20 10:27

Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо США відмовляться завдавати удару по об'єкту. Про це повідомляє Axios.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер у недавніх інтерв'ю натякнули, що ЦАХАЛ має варіанти дій, крім авіаударів.

Один із них, за даними видання - операція зі спецпризначенцями. Ізраїль проводив схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Тоді війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

За словами журналістів, офіційні особи Ізраїлю все ж вважають, що американський президент Дональд Трамп ухвалить рішення на користь удару. Водночас вони стверджують, що навіть поодинці можуть завдати серйозної шкоди об'єкту у Фордо. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану, який розташований у горі.