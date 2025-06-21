Політика Рашисти вже більше ста днів ігнорують перемир’я, на якому наполягає Трамп

2025-06-21 08:28

Очільник МЗС Андрій Сибіга після заяв бункерного про нібито готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Про це він написав у соцмережі Х.

"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як росія відкидає цей базовий перший крок до миру", – зазначив міністр.

Сибіга нагадав, що увесь цей час росія вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України.

"Україна залишається відданою миру. На жаль, росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити росію до миру", – заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.

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