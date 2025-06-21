Мир Повідомлення про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом отримали підтвердження

2025-06-21 14:36

Чутки про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом, які не вщухають у мережі, нарешті отримали непряме підтвердження.

Хоча зірки офіційно не коментують стан своїх стосунків, подруга співачки порушила мовчанку.

Як повідомляє видання Mirror, близька до Кеті особа підтвердила - у парі дійсно складний період. За її словами, ситуація виглядає невтішно, і майбутнє разом вони більше не планують.

"На жаль, вони на межі... Боюся, що це не має вигляд чогось багатообіцяючого" - поділилася жінка.

Більше деталей подруга не розкрила, однак раніше інсайдери вже натякали на можливі причини розладу. Зокрема, йшлося про стрес та болісне сприйняття критики щодо нових музичних проєктів Кеті. Цей негатив сильно вплинув на співачку, а хоча Орландо й намагався підтримати кохану, напруга все ж дала про себе знати.

subscriber subscriber

Еще по теме

Впервые с 2016-го года Киев посетил актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум

2023-03-27 10:27

Еще новости в разделе "Мир"

Повідомлення про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом отримали підтвердження

2025-06-21 14:36

В США відновили процес видачі студентських віз іноземцям, але є нова принципова вимога

2025-06-21 12:30

Минулого року влада Ірану здійснила мейже рекордну кількість страт

2025-06-21 11:33

США можуть завдати масованого удару по Ірану вже цими вихідними

2025-06-20 12:29
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Повідомлення про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом отримали підтвердження 2025-06-21 14:36
В США відновили процес видачі студентських віз іноземцям, але є нова принципова вимога 2025-06-21 12:30
Минулого року влада Ірану здійснила мейже рекордну кількість страт 2025-06-21 11:33
США можуть завдати масованого удару по Ірану вже цими вихідними 2025-06-20 12:29