Мир Повідомлення про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом отримали підтвердження

2025-06-21 14:36

Чутки про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом, які не вщухають у мережі, нарешті отримали непряме підтвердження.

Хоча зірки офіційно не коментують стан своїх стосунків, подруга співачки порушила мовчанку.

Як повідомляє видання Mirror, близька до Кеті особа підтвердила - у парі дійсно складний період. За її словами, ситуація виглядає невтішно, і майбутнє разом вони більше не планують.

"На жаль, вони на межі... Боюся, що це не має вигляд чогось багатообіцяючого" - поділилася жінка.

Більше деталей подруга не розкрила, однак раніше інсайдери вже натякали на можливі причини розладу. Зокрема, йшлося про стрес та болісне сприйняття критики щодо нових музичних проєктів Кеті. Цей негатив сильно вплинув на співачку, а хоча Орландо й намагався підтримати кохану, напруга все ж дала про себе знати.