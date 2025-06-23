Політика Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що лише за одну ніч вдалося повістю знищити ядерну програму Ірану

2025-06-23 08:23

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що внаслідок ударів по ядерних об'єктах Ірану у ніч на 22 червня вдалося повістю знищити іранську ядерну програму.

"Ми знищили іранську ядерну програму, втім, варто наголосити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу… Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру через силу, ядерні амбіції Ірану були знищені", – зазначив Гегсет.

Нагадаємо, вночі 22 червня американські ВПС завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.