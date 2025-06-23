Політика Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану

2025-06-23 09:36

Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану, які перебувають під контролем МАГАТЕ, та закликав сторони конфлікту припинити вогонь і розпочати переговори. Про це мовиться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

"Китай рішуче засуджує удари Сполучених Штатів по Ірану та його ядерних об’єктах, що знаходяться під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголосили у МЗС.

У Пекіні дії США назвали такими, що порушують цілі та принципи Статуту ООН і норми міжнародного права, що, на думку китайської сторони, може призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні.

"Китай закликає всі сторони конфлікту, особливо Ізраїль, якомога швидше припинити вогонь, убезпечити цивільне населення та розпочати діалог і переговори", - додали у заяві.

Щобільше, у МЗС наголосили, що Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою заради відновлення миру та стабільності на Близькому Сході.

subscriber subscriber

Еще по теме

Напередодні ударів США по Ірану Україна евакуювала 176 осіб із Близького Сходу

2025-06-23 13:32

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що лише за одну ніч вдалося повістю знищити ядерну програму Ірану

2025-06-23 08:23

В США відновили процес видачі студентських віз іноземцям, але є нова принципова вимога

2025-06-21 12:30

Тегеран відкрито пригрозив Трампу завдати потужних ударів "усюди, де знайде цілі"

2025-06-21 09:32

Еще новости в разделе "Політика"

Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану

2025-06-23 09:36

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що лише за одну ніч вдалося повістю знищити ядерну програму Ірану

2025-06-23 08:23

Тегеран відкрито пригрозив Трампу завдати потужних ударів "усюди, де знайде цілі"

2025-06-21 09:32

Рашисти вже більше ста днів ігнорують перемир’я, на якому наполягає Трамп

2025-06-21 08:28
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану 2025-06-23 09:36
Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що лише за одну ніч вдалося повістю знищити ядерну програму Ірану 2025-06-23 08:23
Тегеран відкрито пригрозив Трампу завдати потужних ударів "усюди, де знайде цілі" 2025-06-21 09:32
Рашисти вже більше ста днів ігнорують перемир’я, на якому наполягає Трамп 2025-06-21 08:28