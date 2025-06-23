Політика Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану

2025-06-23 09:36

Китай виступив із різкою критикою авіаударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану, які перебувають під контролем МАГАТЕ, та закликав сторони конфлікту припинити вогонь і розпочати переговори. Про це мовиться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

"Китай рішуче засуджує удари Сполучених Штатів по Ірану та його ядерних об’єктах, що знаходяться під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголосили у МЗС.

У Пекіні дії США назвали такими, що порушують цілі та принципи Статуту ООН і норми міжнародного права, що, на думку китайської сторони, може призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні.

"Китай закликає всі сторони конфлікту, особливо Ізраїль, якомога швидше припинити вогонь, убезпечити цивільне населення та розпочати діалог і переговори", - додали у заяві.

Щобільше, у МЗС наголосили, що Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою заради відновлення миру та стабільності на Близькому Сході.