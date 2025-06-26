Життя Сьогодні в Україні зафіксовані вимкнення світла одразу у чотирьох областях

2025-06-26 14:37

Станом на четвер в Україні зафіксовано знеструмлення у чотирьох областях. Про це повідомило Укренерго 26 червня.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) повністю або частково були знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях. Ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Сьогодні воно на тому ж рівні, що й у середу.

При цьому зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - попросили енергетики.