Хільберто Рамірес у важкому двобої захистив чемпіонські пояси за версіями WBA та WBO у важкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі мексиканець Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) здобув перемогу в бою з кубинцем Юніелем Дортікосом (27-3, 25 КО), захистивши свої титули.
Бій пройшов минулогтвікенду, на арені Honda Center в Анахаймі, США.
Поєдинок склався непросто для Раміреса. Кубинський претендент у першій половині протистояння зумів доставити проблеми чемпіонові. Однак у другій половині бою Дортікос ослаб, також він був оштрафований за удар нижче пояса, а мексиканець лише нарощував перевагу та довів поєдинок до закономірної перемоги.
Чемпіон виграв поєдинок одностайним рішенням суддів з рахунком 115-112, 117-111 та 115-112.