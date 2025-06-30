Спорт Хільберто Рамірес у важкому двобої захистив чемпіонські пояси за версіями WBA та WBO у важкій вазі

2025-06-30 09:36

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі мексиканець Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) здобув перемогу в бою з кубинцем Юніелем Дортікосом (27-3, 25 КО), захистивши свої титули.

Бій пройшов минулогтвікенду, на арені Honda Center в Анахаймі, США.

Поєдинок склався непросто для Раміреса. Кубинський претендент у першій половині протистояння зумів доставити проблеми чемпіонові. Однак у другій половині бою Дортікос ослаб, також він був оштрафований за удар нижче пояса, а мексиканець лише нарощував перевагу та довів поєдинок до закономірної перемоги.

Чемпіон виграв поєдинок одностайним рішенням суддів з рахунком 115-112, 117-111 та 115-112.

 

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