Спорт Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

2021-05-23 11:00

Всемирная боксерская организация (WBO) согласилась на проведение поединка между 34-летним украинским боксером Александром Усиком (18-0, 13 КО) и 31-летним британским бойцом Энтони Джошуа (24-1-, 22 КО), чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

«WBO официально санкционировала поединок Джошуа — Усик.

У промоутеров 10 дней на переговоры», — написал промоутер Усика Александр Красюк.

Будущим летом Джошуа должен был провести поединок против 32-летнего британского бойца Тайсона Фьюри, но из-за решения суда Фьюри вынужден провести третий бой с 35-летним американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.