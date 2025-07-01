Політика Євросоюз продовжив ще на шість місяців розширені економічні санкції проти рашистів

2025-07-01 13:35

Євросоюз офіційно продовжив ще на шість місяців економічні обмежувальні заходів проти росії через її агресивну війну в Україні - до 31 січня 2026 року. Про це повідомила Європейська рада.

"Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України", - йдеться у повідомленні.

У Європейській раді нагадали, що наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші, заборону мовленнєвої діяльності дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються Кремлем. Запроваджено заходи, які дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Загалом з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 17 жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно... Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", - додали європейські дипломати.

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