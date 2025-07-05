Життя СБУ зацікавилася поставками мила Zielinski & Rozen на фронт — бренд повʼязаний із росією

2025-07-05 16:02

За даними джерел ЗМІ, Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності бренду косметики продукція якого виготовляється на росії Zielinski & Rozen, яка належить належить контрабандисту-втікачеві з російським паспортом Сєяру Куршутову.

Причиною перевірки стало постачання мила та шампунів цього бренду на передову — зокрема, військовим на Сумському та Східному напрямках.

Також за даними джерел нашого видання, реальний власник Zielinski & Rozen — громадянин РФ Сєяр Куршутов, разом із дружиною з ескортним минулим, яка виступає фасадом бізнесу, Катериною Любчик насолоджуються відпочинком на Лазуровому узбережжі — у розкішній віллі Résidence de la Réserve.

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повідомляли, що в київських магазинах бренду продавалася продукція, на упаковці якої прямо зазначено: вироблено на рф.

«Дівчатка в точках несміливо говорили, що на росії тільки перепакування, а виробництво виключно в Ізраїлі… Цієї косметики було повно у ресторанах, у вбиральнях. Отже, якщо побачите цю російську косметику у закладах, скажіть про це адміністратору».