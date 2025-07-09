Політика США підтвердили, що повністю відновили постачання необхідної зброї для української армії

2025-07-09 08:24

США вже відправили необхідну зброю для української армії. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

"Адміністрація Дональда Трампа призупинила поставки деяких видів зброї до України, включаючи ракети-перехоплювачі Patriot. Тепер вкрай необхідна зброя вже в дорозі. Але Трамп також шукає альтернативні рішення, зокрема тисне на Німеччину, щоб вона надіслала власну батарею Patriot", – йдеться у статті.

Трамп і канцлер ФРН Фрідріх Мерц поки не досягли угоди, але офіційні особи кажуть, що обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина і так вже надала Україні дуже високий відсоток своїх батарей Patriot – навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

При цьому два джерела повідомили, що Трамп пообіцяв президенту Володимиру Зеленському негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів Patriot – менше, ніж планувалося в призупиненій поставці – і допомогти знайти інші варіанти постачання.

Видання стверджує, що "мислення Трампа формується його зростаючим роздратуванням щодо бункерного, який розпочав масований повітряний обстріл України після того, як у четвер завершив розмову з президентом США".

Натомість, розмова Трампа із Зеленським була дружньою та продуктивною, як і їхня зустріч тижнем раніше на саміті НАТО в Гаазі.

"Вони (українці) повинні почуватися краще, ніж будь-коли під час президентства Трампа… путін був покидьком. Це справило враження", – сказало джерело, знайоме з обговореннями.

США збираються відправити більше зброї в Україну. Про це під час зустрічі з ізраїльською делегацією заявив президент США Дональд Трамп. Зустріч транслювали американські ЗМІ, зокрема Fox News.