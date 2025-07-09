Політика США підтвердили, що повністю відновили постачання необхідної зброї для української армії

2025-07-09 08:24

США вже відправили необхідну зброю для української армії. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

"Адміністрація Дональда Трампа призупинила поставки деяких видів зброї до України, включаючи ракети-перехоплювачі Patriot. Тепер вкрай необхідна зброя вже в дорозі. Але Трамп також шукає альтернативні рішення, зокрема тисне на Німеччину, щоб вона надіслала власну батарею Patriot", – йдеться у статті.

Трамп і канцлер ФРН Фрідріх Мерц поки не досягли угоди, але офіційні особи кажуть, що обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина і так вже надала Україні дуже високий відсоток своїх батарей Patriot – навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

При цьому два джерела повідомили, що Трамп пообіцяв президенту Володимиру Зеленському негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів Patriot – менше, ніж планувалося в призупиненій поставці – і допомогти знайти інші варіанти постачання.

Видання стверджує, що "мислення Трампа формується його зростаючим роздратуванням щодо бункерного, який розпочав масований повітряний обстріл України після того, як у четвер завершив розмову з президентом США".

Натомість, розмова Трампа із Зеленським була дружньою та продуктивною, як і їхня зустріч тижнем раніше на саміті НАТО в Гаазі.

"Вони (українці) повинні почуватися краще, ніж будь-коли під час президентства Трампа… путін був покидьком. Це справило враження", – сказало джерело, знайоме з обговореннями.

США збираються відправити більше зброї в Україну. Про це під час зустрічі з ізраїльською делегацією заявив президент США Дональд Трамп. Зустріч транслювали американські ЗМІ, зокрема Fox News.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Чехії та військовий аналітик Петр Павел дав невтішний прогноз війни в Україні

2025-07-09 16:47

В Україні у першому півріччі 2025 року на 30% зросли продажі нових та вживаних електромобілів

2025-07-09 10:29

Сьогодні в Україні знову зросло споживання електроенергії, але реальною причиною блекаутів стала негода

2025-07-08 16:38

За підсумками минулого місяця міжнародні резерви України помітно зросли

2025-07-08 13:35

Еще новости в разделе "Політика"

Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі

2025-07-09 11:28

США підтвердили, що повністю відновили постачання необхідної зброї для української армії

2025-07-09 08:24

Польща може скасувати посилений контроль на кордоні з Німеччиною, але висунула одну умову

2025-07-07 16:44

Велика Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією, розірвані 14 років тому

2025-07-07 12:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі 2025-07-09 11:28
США підтвердили, що повністю відновили постачання необхідної зброї для української армії 2025-07-09 08:24
Польща може скасувати посилений контроль на кордоні з Німеччиною, але висунула одну умову 2025-07-07 16:44
Велика Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією, розірвані 14 років тому 2025-07-07 12:35