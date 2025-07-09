Курйози 19-річний львівський юнак вже втринадцяте намагався незаконно втекти за кордон

2025-07-09 12:30

На кордоні у Закарпатській області затримали 19-річного юнака, який вже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску Тиса військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону.

Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

За словами юнака, через скрутне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС.

"Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою", - розповіли прикордонники.

Зазначається, що з листопада 2024 року юнак "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною. Хлопця затримали. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

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