Життя У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту

2025-07-10 11:34

У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту. Про це повідомила Патрульна поліція.

Зазначається, що обмеження руху (заборону на пересування) вантажного транспорту було введено задля збереження дорожнього покриття через високі температурні показники повітря.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т; навантаженням на вісь понад 7 т.

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки: в смугах відведення автомобільних доріг; біля об'єктів дорожнього сервісу.

Також зазначається, що обмеження руху для водіїв великовагових транспортних засобів запроваджено на таких автодорогах: