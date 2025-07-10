Життя У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту

2025-07-10 11:34

У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту. Про це повідомила Патрульна поліція.

Зазначається, що обмеження руху (заборону на пересування) вантажного транспорту було введено задля збереження дорожнього покриття через високі температурні показники повітря.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т; навантаженням на вісь понад 7 т.

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки: в смугах відведення автомобільних доріг; біля об'єктів дорожнього сервісу.

Також зазначається, що обмеження руху для водіїв великовагових транспортних засобів запроваджено на таких автодорогах:

  • М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі;
  • М-03 Київ - Харків - Довжанський;
  • М-05 Київ - Одеса.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода

2025-07-10 16:46

У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ

2025-07-10 14:37

Вибухи на Житомирщині: рух ділянкою траси М-06 Київ - Чоп повністю відновлено

2025-07-03 12:30

Рекордна спека в Іспанії стала причиною масштабних лісових пожеж - людей закликають залишатися вдома

2025-07-03 09:31

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода

2025-07-10 16:46

У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ

2025-07-10 14:37

У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту

2025-07-10 11:34

У період літньої спеки українців закликали споживати електроенергію максимально ощадливо

2025-07-09 13:34
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні зафіксовано відключення світла одразу у семи областях - причиною стала негода 2025-07-10 16:46
У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ 2025-07-10 14:37
У Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту 2025-07-10 11:34
У період літньої спеки українців закликали споживати електроенергію максимально ощадливо 2025-07-09 13:34