Політика Половина українців вже не вірять у щасливе життя в складі Євросоюзу - опитування вперше показало жорстоку правду

2025-07-12 16:45

Лише 43% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Такими є дані опитування КМІС, проведеного у травні-червні 2025 року.

Зазначається, що з 28% до 47% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде майже зруйнованою країною із значним відтоком населення.

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, послаблення віри в щасливе майбутнє країни є тривожною тенденцією.

Він вважає, що значною мірою нинішня війна та пов’язані із нею втрати сприймаються як інвестиція в те, щоб потім Україна та українці змогли нарешті пожити нормально.

Нагадаємо, показник готовності українців терпіти тягар війни зріс з 54% у березні до 60% у травні-червні.

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