Політика Союзники України в Європі остаточно встратили довіру до заяв та непередбачуваної політики Трампа

2025-07-12 09:32

Союзники України в Європі нарешті почули від президента Дональда Трампа риторику, котру очікували тривалий час - жорстку щодо рф. Проте, як пише Politico, попри публічні заяви про підтримку, в європейських столицях панує недовіра через раптові розвороти в американській політиці щодо Києва.

Зокрема минулого тижня Пентагон несподівано зупинив постачання протиповітряної оборони та летальної зброї Києву, а вже цього тижня Трамп зробив різкий розворот і пообіцяв більше систем ППО, заявивши, що йому остогидли “дурниці Путіна”. Однак, союзники не впевнені, що за цими словами підуть реальні дії.

"Нас уже нічого не дивує; ми маємо бути готові до будь-чого", - зазначив дипломат однієї з країн НАТО.

За даними джерел, українська сторона з 1 липня намагається організувати розмову міністра оборони Рустема Умерова з американським колегою Пітом Гегсетом, втім, команда останнього досі не погодилася на дзвінок.

"Складно зрозуміти, що відбувається всередині адміністрації", - пояснив європейський посадовець. - "Трамп почав звучати більш послідовно у підтримці України, але в Пентагоні - інший підхід".

Щобільше, днями CNN повідомив, що Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні до того, як це відбулося.

Союзники також непокояться можливим скороченням військової присутності США в Європі. Перегляд глобального військового розміщення очолює Елбрідж Колбі, відомий скепсисом щодо присутності американських військ на континенті. Очікується, що його пропозиції оголосять у серпні.

Урядовці Німеччини, Польщі, Італії та Великої Британії, на території яких дислоковані американські сили, не мають жодного уявлення про плани США.

"Загальне враження в Європі таке, що адміністрація діє вкрай неузгоджено", - заявив ще один європейський посадовець.

Всього в Європі розміщено близько 80 тисяч американських військових, а в Старому Світі вони вже почали готуватися до втрати частини з них. Поки що розглядаються сценарії виведення 10-20 тисяч солдатів.

Нині в Європі фіксують дедалі більшу плутанину та втрату керованості.

"В адміністрації дуже багато непередбачуваності. Це суцільний хаос і, чесно кажучи, відсутність належного керування з найвищого рівня", - європейський високопосадовець.

Зауважується, що наразі Білий дім після перших виступів Гегсета обмежив громадську діяльність міністра, скасувавши його поїздки на Близький Схід і в Європу; вони тепер воліють там, щоб він подорожував з Трампом і по можливості не спілкувався з союзниками.