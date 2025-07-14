Світ Внаслідок сильної спеки в великих містах Європи загинуло близько 2300 людей

2025-07-14 12:35

Внаслідок сильної спеки в 12 містах Європи померло близько 2300 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Дослідження охоплювало 10 днів, протягом яких великі частини Західної Європи постраждали від екстремальної спеки. У цей період температура в Іспанії перевищила 40 градусів за Цельсієм, а у Франції спалахнули лісові пожежі.

За оцінками, з 2300 людей, які загинули протягом цього періоду, 1500 смертей були пов'язані зі зміною клімату, яка посилила спеку.

"Зміна клімату зробила погоду значно спекотнішою, ніж вона була б без цього, що своєю чергою робить її набагато небезпечнішою", - сказав дослідник Імперського коледжу Лондона, доктор Бен Кларк.

Дослідження охопило 12 міст, включно із Барселоною, Мадридом, Лондоном і Міланом, де, за словами вчених, зміна клімату підвищила температуру під час спекотної хвилі на 4 градуси за Цельсієм.