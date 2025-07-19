Політика Мирна угода стосовно сектора Гази може бути досягнута найближчими днями - Ізраїль погодився піти на поступки

2025-07-19 09:32

Мирна угода стосовно сектора Гази може бути досягнута найближчими днями, бо Ізраїль більш не наполягає на збереженні контролю над кількома районами анклаву. Про це повідомляє видання The Times of Israel, посилаючись на джерела.

Один анонімний ізраїльський чиновник в коментарі ЗМІ заявив, угода між Ізраїлем і ХАМАС "радше ймовірна, аніж навпаки".

Ще два джерела, які брали участь у посередницьких зусиллях, сказали, що вікно для досягнення угоди найближчими днями відкрилося після того, як Ізраїль погодився значно скоротити свою військову присутність в анклаві на час обговорюваного 60-денного перемир'я.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп мав прийняти в середу прем'єр-міністра Катару, де ведуться переговори, а також провести з ним вечерю, щоб просунутися до угоди. Незадовго до вечері Трамп заявив у Білому домі: "У нас добрі новини стосовно Гази", утім не став вдаватися в подробиці.

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф, який теж був присутній на заході в Білому домі, повідомив журналістам, що переговори в Досі йдуть успішно.

Два джерела повідомили виданню, що Ізраїль погодився відмовитися від своїх більш максималістських вимог щодо в питанні виведення військ з Гази.

Ізраїль погодився скоротити масштаби своєї присутності в Рафасі, де планує створити суперечливе "гуманітарне місто", куди буде переселено населення Гази.

Тимчасом як в діях Ізраїлю спостерігається така зміна, ХАМАС теж дав зрозуміти, що готовий піти на компроміс у питанні про вимогу Ізраїлю взяти на себе зобов'язання щодо постійного припинення вогню.

Утім арабський дипломат заявив, що сторонам ще належить досягти угод щодо механізмів розподілу гуманітарної допомоги.