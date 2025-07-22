Політика Лідери Китаю та Євросоюзу проведуть в Пекіні саміт, присвячений 50-й річниці встановлення дипвідносин

2025-07-22 12:27

Лідери Китаю та Євросоюзу проведуть 24 липня в Пекіні ювілейний 25-й саміт Китай-ЄС, присвячений 50-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома сторонами. Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНР.

"За домовленістю між Китаєм і ЄС президент Європейської ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 липня відвідають Китай", - ідеться в повідомленні.

Голова КНР Сі Цзіньпін окремо зустрінеться з лідерами ЄС.

"Прем’єр Державної ради (уряду КНР – ред.) Лі Цян та двоє лідерів Євросоюзу спільно головуватимуть на 25-му саміті Китай-ЄС", - додали в зовнішньополітичному відомстві.

За черговістю цей саміт мав проходити в Брюсселі, та Пекін поінформував європейців, що лідер країни Сі Цзіньпін не планує поїздки в Європу.

Європейська сторона погодилась на проведення саміту вдруге поспіль у столиці Китаю, щоб очільники ЄС мати можливість особисто обговорити з головою КНР найбільш чутливі питання європейсько-китайських відносин. Серед цих питань буде і триваюча агресивна війна Росії проти України.

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