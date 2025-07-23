Спорт Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний може продовжити свою кар’єру в ПСЖ

2025-07-23 09:35

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний може найближчим часом залишити команду.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у Twitter, український гравець хоче продовжити свою кар’єру в ПСЖ.

Зазначається, що сторони погодили умови особистого контракту ще в червні.

Паризький клуб готовий зробити більш вигідну пропозицію стосовно 22-річного українця. Раніше сума у 60 мільйонів євро не влаштувала Борнмут.

Нагадаємо, що президент одного з провідних клубів Європи приєднався до переговорів щодо трансферу Забарного.

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