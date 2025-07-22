Політика Верховна Рада попри блокування трибуни обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро та САП

2025-07-22 16:38

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414 який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і робить їх залежними від рішень генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм.

За відповідний законопроєкт з правками проголосували 263 народних обранця.

Железняк розповів, що деякі депутати перед голосуванням намагалися заблокувати трибуну, бо це "єдиний варіант, як це можна хоч теоретично зупинити" прийняття законопроєкту.

Трохи пізніше він повідомив, що зареєстрував блокуючу постанову по цьому законопроєкту 12414.

"Згідно регламенту зараз спікер не має право підписати ці зміни. Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити поки не прилетіло від міжнародних партнерів", – додав Железняк.

Згідно прийнятого законопроєкту, генпрокурор зможе:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам.

отримати доступ до матеріалів будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові вказівки, обовʼязкові до виконання;

передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування;

особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям.

У НАБУ та САП вважають, що законопроєкт №12414, який схвалила Рада, фактично знищить їхню незалежність та підпорядковує генеральному прокурору.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована", – попередили в НАБУ і САП.