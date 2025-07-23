Життя Через негоду та ворожі обстріли сьогодні знову є відключення світла в семи областях України

2025-07-23 14:46

Станом на сьогодні у деяких областях України є відключення електроенергії через негоду і ворожіі обстріли. Про це повідомило Укренерго.

"Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 122 населені пункти в семи областях. Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях", – йдеться у повідомленні.

Також, за даними Укренерго, внаслідок нічної масованої дронової атаки на критичну інфраструктуру – на ранок є перебої з електропостачанням в одному з прифронтових регіонів.

"Енергетики роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Ситуацію ускладнює періодичне оголошення повітряної тривоги, під час якої роботи на пошкоджених об’єктах вимушено припиняються", – заявили в компанії.

Тим часом Міненерго уточює, що мова йде про Сумську область. Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ Сумиобленерго.

"Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження. Енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста і області в найкоротші терміни. Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів", – розповіли у відомстві.

Загалом в Україні споживання електроенергії знизилось на 4,9% у порівнянні з показниками вівторка. Причина таких змін – спадання спеки у частині регіонів. А також – сонячна погода у більшості областей (крім частини північних), що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Раніше у Міненерго заявили, що ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень для населення і промисловості, але ризики можливих ударів РФ та їхні наслідки залишаються актуальними.