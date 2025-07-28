Політика Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження нових персональних санкцій

2025-07-28 16:44

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій. Відповідний указ №554/2025 від 27 липня оприлюднений на сайті Офісу президента.

Глава держави ввів у дію санкції РНБО проти понад 90 російських компаній, які постачають рідкісноземельні метали воєнно-промисловому комплексу рф.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Суспільному заявив, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.



"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою", - зазначив він.



Також президент запровадив санкції, які синхронізовані із санкціями Європейського Союзу. Так Україна запровадила санкції проти компаній з росії, Китаю, ОАЕ, Ірану тощо.



"Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК. Близько 40% нових європейських санкційних цілей уже були раніше внесені до санкційного списку України, що свідчить про ефективну координацію підходів", — повідомив Власюк.