Політика Прем'єр Франції Франсуа Байру жорстко розкритикував нову торгівельну угоду між ЄС та США

2025-07-29 16:38

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру різко розкритикував торгівельну угоду між ЄС та США, назвавши "чорним днем" для Європи. Відповідну заяву глава опублікував на платформі Х.

Зокрема Байру ввжає домовленість поступками перед тиском з боку американської сторони.

"Це чорний день, коли союз вільних народів, об'єднаних своїми цінностями та захистом своїх інтересів, змиряється з підкоренням", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 27 липня США та ЄС уклали торгівельну угоду. Імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США), а не 30%, як у разі, якби угоди досягти не вдалося. Угода не охоплює фармацевтичну продукцію. Сталь та алюміній й далі обкладатимуться митом у 50%

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заяви, що угода про торгівлю між США і ЄС дала змогу уникнути ескалації трансатлантичних торгівельних відносин.

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Політика

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