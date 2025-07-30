Політика Дональд Трамп підтвердив, щодо полетить до Китаю лише на запрошення Сі Цзіньпіня

2025-07-30 12:30

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій можливий візит до Китаю. Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", – написав він.

Трамп підкреслив, що він, можливо, поїде до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі Цзіньпіня, яке було продовжено.

"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", – додав американський лідер.

Нагадаємо, у липні ЗМІ повідомили, що Путін, Сі і Трамп можуть зустрітися у вересні на військовому параді в Китаї з приводу закінчення Другої світової війни.

Раніше президент США і глава КНР обмінялися взаємними запрошеннями на візити, але не визначили конкретні дати. Участь у цьому заході вже підтвердив Путін, котрий раніше прийняв запрошення китайської сторони.

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