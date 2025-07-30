ПСЖ планує форсувати переговори по трансферу українського захисника Борнмута Іллі Забарного

Захисник Борнмута Ілля Забарний перебуває на порозі зміни клубу в літнє трансферне вікно.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, ПСЖ готовий активізувати процес трансферу гравця.
22-річний українець бажає перейти в ПСЖ, і паризький клуб зараз обговорює деталі бонусів з Борнмутом.
"Майже там", - зазначив Романо.
Забарний виступає за Борнмут з січня 2023 року, коли його придбали з Динамо за 22,7 млн євро. У минулому сезоні Ілля зіграв 39 матчів за Борнмут, під час яких віддав одну гольову передачу.