Спорт ПСЖ планує форсувати переговори по трансферу українського захисника Борнмута Іллі Забарного

2025-07-30 16:47

Захисник Борнмута Ілля Забарний перебуває на порозі зміни клубу в літнє трансферне вікно.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, ПСЖ готовий активізувати процес трансферу гравця.

22-річний українець бажає перейти в ПСЖ, і паризький клуб зараз обговорює деталі бонусів з Борнмутом.

"Майже там", - зазначив Романо.

Забарний виступає за Борнмут з січня 2023 року, коли його придбали з Динамо за 22,7 млн євро. У минулому сезоні Ілля зіграв 39 матчів за Борнмут, під час яких віддав одну гольову передачу.

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