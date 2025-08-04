Політика Польща до 4 жовтня продовжила посилений контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою

2025-08-04 16:44

Перевірки на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах триватимуть щонайменше до початку жовтня. У Варшаві заявляють, що прикордонні заходи необхідні через тиск нелегальної міграції з боку рб та росії. Про це повідомляє Euronews.

Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 4 жовтня.

"98-відсоткова герметичність нашого шлагбаума змушує білоруські служби, російські служби і нелегальну міграцію переміщатися на інші ділянки", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі, коментуючи ситуацію на польсько-литовському кордоні.

Вибіркові перевірки на польсько-німецькому кордоні розпочалися опівночі 7 липня на 52 прикордонних пунктах. Аналогічні заходи діють і на кордоні з Литвою. У громадян, котрі перетинають кордон, перевіряють паспорти та посвідчення особи.

Особливу увагу польські прикордонники приділяють автобусам, мікроавтобусам і легковим авто з великою кількістю пасажирів, а також транспортним засобам із тонованим склом.