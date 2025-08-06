Політика Інформацію про візит президента Туреччини Ердогана до Києва офіційно спростовано

2025-08-06 09:35

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заперечив інформацію про нібито запланований найближчими днями візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

Так, за нині українська сторона працює над організацією такого візиту, втім, наразі немає підтвердження поїздки.

Раніше видання Turkiye Gazetesi повідомило, що Ердоган нібито "найближчими днями" мав прибути до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Також зазначалося, що візит матиме важливе дипломатичне значення, зокрема у питанні двосторонньої Угоди про вільну торгівлю та мирних ініціатив у межах російсько-української війни.

Видання процитувало Джеляла, який нібито заявив, "що президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і одним з найважливіших питань на переговорах буде схвалення угоди про вільну торгівлю".