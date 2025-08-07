Світ У Молдові голову регіону Гагаузія Євгенію Гуцул приговорили до семи років позбавлення волі

2025-08-07 10:27

Суд Буюканського району Кишинева засудив голову автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії Шор, повідомляє NewsMaker .

Гуцул засудили до семи років в'язниці напівзакритого типу. Крім того, вона зобов'язана повернути державі 40 млн леїв (понад 2,3 млн доларів). Ці гроші, за версією слідства, використали для незаконного фінансування партії.

Окрім того, суд вирішив, що колишня секретарка центрального офісу партії Шор Світлана Попан проведе за ґратами 6 років. У неї конфіскують 9 млн леїв (майде 530 тис. доларів – ред.).

Підсудні не визнають вину. Гуцул вважає, що стала "прикладом для опозиції", щоб, за її словами, "не йшли проти думки нинішньої влади".

Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті, що і панують зробити адвокати Гуцул і Попан.

Як відомо, Євгенію Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з рф для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років. Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі. У березні поточного року Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, а потім відправили під домашній арешт.