Спорт Шахтар відхилив трансферну пропозицію Роми у 15 млн євро щодо бразильського вінгера Егіналду

2025-08-08 14:39

Рома оцінює можливість підписання бразильського вінгера Шахтаря Егіналду. За інформацією TMW, римський клуб уже робив перший запит про трансфер 20-річного гравця, однак пропозицію "джаллороссі" було відхилено, оскільки вона становила менш як 15 мільйонів євро.

Згідно з наявними даними, "гірники" сподіваються отримати за свого футболіста щонайменше 20 мільйонів євро.

Раніше інтерес до бразильського вінгера також пов’язували з іншим клубом Серії А - Болоньєю.

Варто зазначити, що Егіналду приєднався до Шахтаря влітку 2023 року, підписавши контракт із Васко да Гами. Наразі бразилець провів 60 матчів у складі української команди у всіх турнірах, забивши 11 голів і зробивши 11 гольових передач.