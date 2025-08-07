Спорт Грецький Панатінаїкос втратив свого ключового захсника перед грою з Шахтарем

2025-08-07 09:31

Грецький Панатінаїкос втрачає важливого футболіста перед грою з Шахтарем.

Згідно з інформацією від A Bola, 23-річний захисник Георгіос Вагіанідіс залишить "зелено-білих" з Греції на користь "зелено-білих" з Португалії - Спортінга. Сума угоди становитиме 12 мільйонів плюс 2,5 мільйона євро.

Зазначається, що Вагіанідіс уже мав бути представлений як новий гравець "левів", але Спортінг переніс цей захід на знак поваги до трагедії, пов’язаної з Порту. Ексгравець "драконів" Жорже Кошта помер у віці 54 років.