Життя На Івано-Франківщині чиновниця передала сину майно держпідприємства на понад 184 млн грн

2025-08-07 12:30

На Івано-Франківщині повідомлено про підозру генеральному директору АТ Сегежа Україна з часткою державної власності у зловживанні владою або службовим становищем, що завдало державі понад 46 млн грн збитків, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 25% акцій товариства Сегежа Україна належать АТ Оріана (державний пакет акцій - 99,99%), решта 75 % - компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції та виводити капітал за межі України.

Підозрювана як генеральний директор АТ Сегежа Україна, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства - будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток.

Слідством встановлено, що внаслідок таких дій державі, як власнику 25% акцій товариства, завдано збитків на 46 млн грн.

Прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.