Життя В Україні зафіксовані знеструмлення у дев’яти областях через негоду

2025-08-07 13:35

Сьогодні в Україні є знеструмлення у дев’яти областях через негоду, повідомило Укренерго.

"Через несприятливі погодні умови (грози, град, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 186 населених пунктів у дев’яти областях. Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця доби", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії знизилось на 6,4% у порівнянні з показником станом на ранок у середу. Це зумовлено суттєвим зниженням температури повітря у більшості регіонів України.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00", – просять енергетики.

