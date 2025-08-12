Економіка Гривня стабілізувалась відносно долара, але трохи втратила по відношенню до євро - КУРС ВАЛЮТ

2025-08-12 08:24

Курс гривні стабілізувався відносно долара в обмінних пунктах, але трохи знизився зодо євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,65 гривень, а курс євро додав у ціні 5 копійок і досяг рівня 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, а євро – по 48,02 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 2 копійки і перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар купівля-продаж.

В п'ятницю Нацбанк знизив курс долара на понеділок до рівня 41,3895 гривень за 1 долар (-0,0669 грн). Це мінімальний рівень з 19 квітня. Офіційний курс євро теж було знижено і сьогодні він перебуває на рівні 48,1939 гривень за 1 євро (-0,0821 грн).