Спорт Форвард Александр Ісак прийняв остаточне рішення більше не виступати за Ньюкасл

2025-08-13 09:35

Форвард Ньюкасла Александр Ісак прийняв остаточне рішення більше не виступати за "сорок". Цю інформацію повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Згідно з джерелом, 25-річний гравець вважає, що його час у цьому клубі завершився. Навіть якщо літнє трансферне вікно закриється без його переходу, гравець не планує повертатися до команди.

Раніше Ісак висловлював бажання перейти до Ліверпуля, який виявляв інтерес до його персони, проте Ньюкасл відхилив першу пропозицію мерсисайдців. Відмова від його продажу викликала серйозне невдоволення шведського нападника, після чого він був усунений від тренувань з командою.

У минулому сезоні Ісак провів за Ньюкасл у різних турнірах 42 матчі, відзначившись 27 забитими м’ячами та шістьма гольовими передачами.