Економіка Курс гривні в обмінних пунктах знов почав знижуватись відносно долара і євро

2025-08-14 08:26

Курс гривні трохи знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок до 41,68 гривень, курс євро зріс на 16 копійок до 48,67 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,14 гривень, а євро – по 48,01 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 10 копійок і перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк знизив курс долара на середу до рівня 41,4268 гривень за 1 долар (-0,0222 грн). Офіційний курс євро впав до рівня 48,0758 гривень за 1 євро (-0,1211 грн).