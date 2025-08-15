Економіка Нафтогаз України підписав історичну угоду на закупівлю газу – на загальну суму у 500 млн євро

2025-08-15 10:27

Україна підписала рекордну угоду на закупівлю газу – на загальну суму у 500 млн євро. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм.

"Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду – 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", – написала вона.

За словами Свириденко, найважливіше, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", – пояснила очільниця уряду і висловила вдячність ЄБРР та ЄС за підтримку.

Тим часом у Нафтогазі заявили, що купуватимуть газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET). Ця організація об'єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.