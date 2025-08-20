Економіка Курс гривні на готівковому ринку знов помітно знизився відносно євро

2025-08-20 11:28

Курс гривні стабільний відносно долара в обмінниках, але помітно знизився відносно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу залишився на рівні 41,60 гривень, курс євро піднявся на 20 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, а євро – по 47,60 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 7 копійок і перебуває на рівні 41,33-41,36 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк знизив курс долара до мінімуму з квітня – 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Офіційний курс євро становить 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).