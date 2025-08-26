Політика Кабінет міністрів України оновлює правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років

2025-08-26 16:44

Кабінет міністрів оновить правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм після наради з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", – написав глава держави.

Зеленський також обговорив із Свириденко співпрацю з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу

Окрім того, президент анонсував розширення програми єВідновлення.

"Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", – пообіцяв президент.

Нагадаємо, 12 серпня Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для громадян України у віці до 22 років.

А 18 серпня Свириденко заявила, що Кабімін може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років.