Життя У Києві значно погіршився стан повітря - рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці

2025-09-01 16:44

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, пов'язане з підвищенням концентрації пилу. Про це повідомила Київська міська держадміністрація в понеділок, 1 вересня.

"Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.

Так, на правому березі високий рівень забрудненості фіксується на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на проспекті Європейського Союзу, 64-Г, вул. Турівській, 28 та вул. Щусєва, 20, середній рівень – на вул. Китаївській, 22, і проспекті Берестейському, 97.

На лівому березі високий рівень забрудненості спостерігається на пунктах моніторингу за адресами: вул. Харківське шосе, 7/1, вул. Архітектора Вербицького, 26.

До поліпшення ситуації киянам рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та ввімкнути на максимум очищувач повітря, якщо такий наявний.