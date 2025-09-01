Життя У Києві значно погіршився стан повітря - рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці

2025-09-01 16:44

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, пов'язане з підвищенням концентрації пилу. Про це повідомила Київська міська держадміністрація в понеділок, 1 вересня.

"Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.

Так, на правому березі високий рівень забрудненості фіксується на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на проспекті Європейського Союзу, 64-Г, вул. Турівській, 28 та вул. Щусєва, 20, середній рівень – на вул. Китаївській, 22, і проспекті Берестейському, 97.

На лівому березі високий рівень забрудненості спостерігається на пунктах моніторингу за адресами: вул. Харківське шосе, 7/1, вул. Архітектора Вербицького, 26.

До поліпшення ситуації киянам рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та ввімкнути на максимум очищувач повітря, якщо такий наявний.

subscriber subscriber

Еще по теме

Влада Євросоюзу відреагувала на удар рашистів по будівлі представництва ЄС у Києві

2025-08-29 11:32

Ракетно-дроновий удар рашистів по Києву: кількість жертв та постраждалих зросла

2025-08-28 14:37

У Києві викрили чергову схему "допомоги" ухилянтам - ціна питання складала 15 тис. доларів

2025-08-08 12:29

На Київщині викрито посадовця однієї з бригад ЗСУ, який крав мільйони на закупівлі бойових дронів

2025-08-01 09:29

Еще новости в разделе "Життя"

У Києві значно погіршився стан повітря - рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці

2025-09-01 16:44

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія мав мотив, але поки правоохоронці його не розкривають

2025-09-01 14:39

Держохорона відреагувала на інформацію про те, що нібито Андрій Парубій звертався з проханням надати йому захист

2025-09-01 11:33

Начальник відділеня прикордонної служби Одещини попався на переправленні чоловіків за кордон

2025-08-30 08:28
Все статьи раздела "Життя"

Життя

У Києві значно погіршився стан повітря - рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці 2025-09-01 16:44
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія мав мотив, але поки правоохоронці його не розкривають 2025-09-01 14:39
Держохорона відреагувала на інформацію про те, що нібито Андрій Парубій звертався з проханням надати йому захист 2025-09-01 11:33
Начальник відділеня прикордонної служби Одещини попався на переправленні чоловіків за кордон 2025-08-30 08:28