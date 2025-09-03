Спорт Динамо підписало 21-річного сенегальського центрального захисника Аліу Тіаре

2025-09-03 09:35

Сенегальський центральний захисник Аліу Тіаре приєднався до команди біло-синіх. Про перехід 21-річного футболіста Динамо оголосило на своєму офіційному сайті.

Як повідомляє прес-служба динамівців, новачок підписав з клубом контракт на чотири роки.

За даними Transfermarkt, Динамо заплатило за перехід центрбека один мільйон євро.

Аліу Тіаре розпочинав професійну кар'єру в сенегальському клубі Діамбарс, звідки у вересні 2023 року перейшов у французький Гавр.

У Франції виступав за другу команду Гавра, зігравши у 16 ​​матчах та забивши три голи. Минулий сезон захисник провів в оренді в Нансі, взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах та відзначився двома результативними передачами.