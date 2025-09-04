Спорт Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика

2025-09-04 12:30

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився своєю думкою про те, з ким йому доведеться зустрітися на рингу в наступному бою.

Боксер із Нової Зеландії зазначив, що, безумовно, хотів би провести поєдинок проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика, однак, у зв’язку з проханням українця про затримку, він буде готовий зустрітися з іншим суперником.

"Я сподіваюся, що поєдинок незабаром буде погоджений. Я дуже хочу битися з Усиком, але якщо це не вдасться, то я зустрінуся з будь-ким із топ-5 або топ-10 у світі.

Мозес Ітаума дуже талановитий. Якщо Усик продовжить битися, то в перспективі вони можуть влаштувати поєдинок. Але спершу я хотів би випробувати свої сили проти Усика", - наводить слова Паркера BoxingScene.