Спорт Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика

2025-09-04 12:30

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився своєю думкою про те, з ким йому доведеться зустрітися на рингу в наступному бою.

Боксер із Нової Зеландії зазначив, що, безумовно, хотів би провести поєдинок проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика, однак, у зв’язку з проханням українця про затримку, він буде готовий зустрітися з іншим суперником.

"Я сподіваюся, що поєдинок незабаром буде погоджений. Я дуже хочу битися з Усиком, але якщо це не вдасться, то я зустрінуся з будь-ким із топ-5 або топ-10 у світі.

Мозес Ітаума дуже талановитий. Якщо Усик продовжить битися, то в перспективі вони можуть влаштувати поєдинок. Але спершу я хотів би випробувати свої сили проти Усика", - наводить слова Паркера BoxingScene.

subscriber subscriber

Еще по теме

Девід Хей вважає, що Мозес Ітаума має всі шанси перемогти українського чемпіона Усика

2025-08-30 12:30

Усику через травму дозволили відкласти переговори щодо поєдинку проти Джозефа Паркера

2025-08-20 14:46

Після прикрої поразки в бою проти Усика Даніель Дюбуа втратив ще й свого тренера

2025-08-15 09:29

WBO зобов’язала Олександра Усика захистити свій титул проти Паркера

2025-08-09 11:33

Еще новости в разделе "Спорт"

Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика

2025-09-04 12:30

Рома визначилась щодо участі українського нападника Артема Довбика в матчах Ліги Європи

2025-09-04 09:31

Італійський Комо достроково розірвав контракт з англійським півзахисником Деле Аллі

2025-09-03 14:46

Динамо підписало 21-річного сенегальського центрального захисника Аліу Тіаре

2025-09-03 09:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Джозеф Паркер підтвердив бажання провести поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика 2025-09-04 12:30
Рома визначилась щодо участі українського нападника Артема Довбика в матчах Ліги Європи 2025-09-04 09:31
Італійський Комо достроково розірвав контракт з англійським півзахисником Деле Аллі 2025-09-03 14:46
Динамо підписало 21-річного сенегальського центрального захисника Аліу Тіаре 2025-09-03 09:35