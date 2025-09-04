Економіка Курс продажу долара в Україні знизився до 41,55 гривень, а євро залишається стабільним

2025-09-04 14:37

Курс гривні трохи зріс відносно долара в обмінних пунктах і залишився стабільним щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро залишився на рівні 48,55 гривень.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 41,05 гривень, а євро – по 47,55 гривень.

На міжбанку курс американска валюта подешевшала на 3 копійки і зараз перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,3719 гривень за 1 долар (-0,0091 грн). Офіційний курс євро становить 48,2024 гривень за 1 євро (+0,0268 грн).

