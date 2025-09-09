Спорт WBO оголосила вердикт щодо титулу вітчизняного боксера Олександра Усика

2025-09-09 14:45

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила вердикт щодо титулу вітчизняного боксера Олександра Усика. Абсолютний чемпіон світу отримав відстрочку у захисті пояса, повідомляє офіційний профіль WBO у X.

Команда українця отримала додаткові 90 днів на переговори про титульний поєдинок. За цей час тимчасовий чемпіон Джозеф Паркер проведе бій проти англійця Фабіо Уордлі. Далі Усик зобов’язаний битися з переможцем.

У разі відмови від поєдинку або проведення проміжних боїв, український боксер втратить пояс WBO. Паралельно Усик за такого розвитку подій перестане бути абсолютним чемпіоном планети у хевівейті.