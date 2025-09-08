Економіка На початку нового робочого тижня гривня зміцнилась - КУРС ВАЛЮТ

2025-09-08 16:44

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара на початку нового робочого тижня, але впав відносно євро. Про це відчать дані моніторингу ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, а євро – по 47,65 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні курс 2 копійки і перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар купівля-продаж.

В п’ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні на понеділок до рівня 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн). А офіційний курс євро становить 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).

 

