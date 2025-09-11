Економіка Курс гривні стабілізувався відноно долара на готівковому ринку

2025-09-11 10:27

Курс гривні стабільний відноно долара в обмінних пунктах, але трохи зміцнився відносно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,40 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 48,65 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 40,90 гривень, а євро – по 47,65 гривень.

На міжбанку американська валюта додала у ціні 3 копійки і перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк знизив курс долара до гривні до мінімуму з квітня – 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн). Офіційний курс євро становить 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).