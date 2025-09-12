Економіка В Україні після майже тиждня стабільності стрімко зросли курси доллара та євро

2025-09-12 08:28

Курс гривні знизився відносно долара і євро долара в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 10 копійок до 41,50 гривень, а курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, а євро – по 47,70 гривень.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 3 копійки і перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні до рівня 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн). Офіційний курс євро становить 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).