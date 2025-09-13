Світ Латвія на тиждень закрила повітряний простір вздовж усього кордону з росією та білоруссю

2025-09-13 10:31

Латвія вирішила на тиждень закрити повітряний простір вздовж кордону з росією та білоруссю. Про це заявив міністр оборони Андріс Спрудс у соцмережі Х.

За його словами, таке рішення, з можливістю продовження терміну дії, ухвалили після оцінки латвійської армії.

"Повітряний простір буде закрито з від сьогодні о 18:00 щонайменше на один тиждень - до 18 вересня. Безпосередньої загрози немає, але армія перебуває у стані підвищеної готовності під час комплексних навчань національної оборони Намейс", - написав міністр.

Глава Міноборони Латвії пояснив, що закриття повітряного простору у цій частині дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів.