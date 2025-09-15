Політика Державний секретар США Марко Рубіо розпочав тижневу поїздку до Ізраїлю

2025-09-15 16:44

Державний секретар США Марко Рубіо розпочав тижневу поїздку до Ізраїлю. Про це напередодні повідомило видання The Times of Israel.

Вказано, що візит Рубіо почався з молитви разом із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

Держсекретар заявив, що молився за мир. Він вставив записку в Стіну зі словами: "Нехай мир панує на цій Святій Землі та у світі".

Водночас Нетаньягу наголосив на "силі ізраїльсько-американського альянсу, який є таким же міцним і довговічним, як камені Стіни Плачу", наголосивши на особливій ролі президента США Дональда Трампа та його команди.

Під час візиту Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром та президентом Ісааком Герцогом.

Напередодні поїздки держсекретар заявив, що шукатиме відповіді від ізраїльських посадовців щодо подальшого розвитку подій у Газі.

Серед тем, які Рубіо обговорюватиме з ізраїльською стороною, – можлива анексія Західного берега річки Йордан у відповідь на плани західних держав визнати Палестинську державу. За даними джерел, адміністрація Трампа не стане на заваді цих намірів Ізраїлю.

Нетаньягу, своєю чергою, хоче з’ясувати в американського посадовця позицію США щодо свободи дій Тель-Авіва в питанні анексії.

Нетаньягу підписав у четвер документ про розширення поселень на Західному березі, що охоплює землі, на які претендують палестинці. Обʼєднані Арабські Емірати попередили, що це може підірвати Угоди Авраама, які нормалізували відносини між ОАЕ та Ізраїлем.