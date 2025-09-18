Спорт Олександр Усик втратив перше місце в переліку найкращих боксерів світу

2025-09-18 09:31

Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) очолив оновлений список найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій (P4P), який був опублікований журналом The Ring.

Кроуфорд зайняв перше місце, випередивши українця Олександра Усика (24-0, 15 KO), абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, який тепер перебуває на другому місці в списку.

Американець піднявся в рейтингу після своєї перемоги над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO), яку він здобув одноголосним рішенням суддів, таким чином опустивши Канело з восьмого на десяте місце в рейтингу.

Варто зазначити, що Усик не єдиний, хто опинився під тиском Кроуфорда, адже він також змістив Наою Іноуе з другого на третє місце, незважаючи на успішний захист титулів японцем цими вихідними.

Оновлений рейтинг P4P від The Ring виглядає наступним чином:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Олександр Усик
  3. Наоя Іноуе
  4. Дмитро Бівол
  5. Артур Бетербієв
  6. Джессі Родрігес
  7. Дзунто Накатані
  8. Шакур Стівенсон
  9. Давід Бенавідес
  10. Сауль Альварес
subscriber subscriber

Еще по теме

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2025-09-18 13:35

Представник Усика розкрив деталі травми боксера, яка стала причиною перенесення обов’язкового захисту

2025-09-11 14:37

Промоутер Джозефа Паркера впевнений, що Олександр Усик не погодиться на поєдинок з його клієнтом

2025-09-11 09:31

WBO оголосила вердикт щодо титулу вітчизняного боксера Олександра Усика

2025-09-09 14:45

Еще новости в разделе "Спорт"

Евертон через численні травмування гравців прагне посилити позицію Віталія Миколенка

2025-09-18 12:30

Олександр Усик втратив перше місце в переліку найкращих боксерів світу

2025-09-18 09:31

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, що саме хоче бачити у грі Артема Довбика

2025-09-17 14:46

Хавбек Шахтаря та збірної України Артем Бондаренко може перейти в Трабзонспор

2025-09-17 09:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Евертон через численні травмування гравців прагне посилити позицію Віталія Миколенка 2025-09-18 12:30
Олександр Усик втратив перше місце в переліку найкращих боксерів світу 2025-09-18 09:31
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, що саме хоче бачити у грі Артема Довбика 2025-09-17 14:46
Хавбек Шахтаря та збірної України Артем Бондаренко може перейти в Трабзонспор 2025-09-17 09:35