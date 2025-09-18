Спорт Олександр Усик втратив перше місце в переліку найкращих боксерів світу

2025-09-18 09:31

Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) очолив оновлений список найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій (P4P), який був опублікований журналом The Ring.

Кроуфорд зайняв перше місце, випередивши українця Олександра Усика (24-0, 15 KO), абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, який тепер перебуває на другому місці в списку.

Американець піднявся в рейтингу після своєї перемоги над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO), яку він здобув одноголосним рішенням суддів, таким чином опустивши Канело з восьмого на десяте місце в рейтингу.

Варто зазначити, що Усик не єдиний, хто опинився під тиском Кроуфорда, адже він також змістив Наою Іноуе з другого на третє місце, незважаючи на успішний захист титулів японцем цими вихідними.

Оновлений рейтинг P4P від The Ring виглядає наступним чином: